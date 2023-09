Beim Löschen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Burg (Jerichower Land) haben sich vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eine Rauchgasintoxikation zugezogen. Sie wurden im Krankenhaus behandelt und nach kurzer Zeit wieder entlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge fingen am Freitagabend Papier und Unrat aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Hauses Feuer. Die Feuerwehr holte Bewohner über Drehleitern aus dem Haus, weil das Treppenhaus voller Rauch und nicht mehr begehbar war. Die Menschen konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.