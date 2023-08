LKW stehen an einer Unfallstelle in Theeßen nach der Explosion mehrerer Gasflaschen. Foto

Mehrere Gasflaschen auf einem Laster explodieren - Autofahrer müssen auf der A2 evakuiert werden. Die Fahrbahn wird in beide Richtungen voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern auch mehrere Stunden nach dem Unfall an.

Bedrohliche Flammen, schwarzer Rauch und immer wieder Explosionen: Auf einem Laster sind am Dienstag auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg (beide Jerichower Land) mehrere Gasflaschen explodiert. In Richtung Hannover sei es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrtrichtungen waren auch am Nachmittag noch gesperrt.

Bei dem Auffahrunfall waren demnach mehrere Fahrzeuge involviert - mehrere Laster seien in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr liefen die Löscharbeiten am Nachmittag noch, weshalb weder Einsatzkräfte der Feuerwehr noch der Polizei nah an die Unfallstelle gelangten. Den Angaben zufolge mussten Autofahrer um die Unfallstelle herum evakuiert werden, um vor umherfliegendem Material sicher zu sein.

Auf einem Video eines Augenzeugen ist zu sehen, dass es am Rand der Fahrbahn mehrere Explosionen kurz hintereinander gab - sowie Feuer und umherfliegende Teile, die teils brannten. Dichter Rauch stieg auf. Autofahrer flohen von der Unglücksstelle.

Der Unfall hatte sich den Angaben der Polizei zufolge um 12.15 Uhr ereignet. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Verkehr werde umgeleitet, hieß es.

Der Landkreis Jerichower Land gab zwischenzeitlich eine Warnmeldung heraus, wonach die Bewohner im Umkreis von zwei Kilometern in den betroffenen Gemeinden Burg, Möser und Möckern die Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten sollten. Demnach sei bei dem Unfall Gefahrengut in Brand geraten. Am Abend hob der Kreis die Warnung wieder auf.