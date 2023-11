Wegen eines umgekippten Gefahrguttransporters bleibt die A2 bei Burg weiterhin in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der mit Flüssiggas beladene Tanklastwagen war am Freitagmorgen in Richtung Berlin im Bereich einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde demnach leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.