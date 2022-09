Die Orte Wolfsberg (Mansfeld-Südharz) und Güsen (Jerichower Land) sind beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ausgezeichnet worden. "Der ländliche Raum ist Rückgrat unseres Landes und ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort", sagte Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bei der Siegerehrung am Samstag auf dem Landeserntedankfest in Magdeburg. In den Gewinner-Ortschaften würden attraktive, altersübergreifende Treffpunkte geschaffen. Sie seien Anziehungspunkt junger Familien, so der Minister.