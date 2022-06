In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im Juni entgegen dem sonst üblichen Sommertrend gestiegen. Zur Monatsmitte waren rund 75.900 Arbeitslose registriert. Das waren 2600 mehrals im Vormonat, aber 4000 weniger als im Vorjahresmonat. Dies teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. In den Jobcentern hätten sich vor allem mehr Frauen aus der Ukraine gemeldet, da sie ab 1. Juni dort betreut werden und Leistungen der Grundsicherung erhalten.

Die Arbeitslosenquote stieg in Sachsen-Anhalt im Juni auf 6,9 Prozent. Das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Mai. Im Vorjahr lag die Quote bei 7,2 Prozent (Juni 2021). Der Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde zudem mit den Folgen der Ukraine-Krise begründet. So belasten Lieferengpässe das produzierende Gewerbe und die hohe Inflation dämpfe den privaten Konsum. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 13. Juni.