Für einen Austausch zu aktuellen Entwicklungen im europäischen Recht treffen sich Juristen und Experten am Mittwoch (23. November) in Halle. Anlässlich des Europäischen Tages der Justiz seien unter anderem Workshops und eine Podiumsdiskussion zur Frage nach dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz geplant, teilten die Veranstalter vor Beginn mit.