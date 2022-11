Der Maßregelvollzug in Bernburg für suchtkranke Straftäter hat neue Sicherheitseinrichtungen bekommen. Es gebe nun einen Hochsicherheitszaun und eine neue zentrale Pforte mit integrierter Ein- und Ausgangsschleuse, teilte die Salus gGmbH als Betreiber am Donnerstag mit. Binnen zwei Jahren Bauzeit seien in das geschlossene Sicherheitssystem rund 8,9 Millionen Euro geflossen. Nach außen gebe es nun größtmöglichen Schutz auf modernstem technischem Standard, nach innen mehr Freiräume für die therapeutische Arbeit.

In Bernburg gibt es 179 Plätze für Menschen, die von berauschenden Substanzen abhängig sind und deshalb straffällig wurden. Ende Oktober waren dort 209 Personen untergebracht. Die Überbelegung ist ein gravierendes Problem im Maßregelvollzug, Erweiterungsbauten sind in Arbeit. In der Einrichtung in Bernburg sind den Angaben zufolge rund 330 Mitarbeiter tätig.

Hintergrund des Hochsicherheitszaunes sei die Veränderung in der Zusammensetzung der Patienten des Maßregelvollzuges Bernburg, hieß es. Während früher vor allem alkoholabhängige Straftäter eingewiesen worden seien, spielten seit Ende der 1990er Jahre illegale Drogen eine zunehmende Rolle. Inzwischen steige die Zahl der Patienten, die von mehreren Substanzen abhängig seien, darunter Designerdrogen wie Crystal Meth oder sogenannte Legal Highs. Der Konsum führe nicht nur in die Abhängigkeit, sondern schädige auch das Gehirn und sorge für eine gestörte Persönlichkeitsentwicklung. Häufig gehe damit erhöhter Gewaltbereitschaft einher. Das müsse bei Therapie und Sicherheit beachtet werden.