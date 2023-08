Der Generationenwechsel in Sachsen-Anhalts Justiz ist in vollem Gange - nun sucht das Land gleich mehrere neue Präsidentinnen und Präsidenten für seine obersten Gerichte. Das Justizministerium veröffentlichte kürzlich bundesweite Stellenausschreibungen für die Chefposten am Oberlandesgericht in Naumburg, am Landesarbeitsgericht und am Landessozialgericht. Gesucht werden die Präsidentinnen und Präsidenten zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Lauf des ersten Halbjahres 2024.

Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher des Justizministeriums: "Die Ausschreibungen erfolgen bereits jetzt durch das Ministerium, um eine rechtzeitige und nahtlose Besetzung der wegen Ruhestandseintritten zu besetzenden Präsidenten-Statusämter der jeweiligen Gerichte zu ermöglichen."

In den kommenden zehn Jahren wird voraussichtlich fast die Hälfte der aktuell tätigen Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt in den Ruhestand eintreten. "Um den nahenden Generationswechsel, welcher gegen Ende des laufenden Jahrzehnts seinen Höhepunkt haben wird, zu bewältigen, läuft bereits eine Einstellungsoffensive", so der Ministeriumssprecher. Es würden vorausschauend pro Jahr mehr Volljuristinnen und Volljuristen als in der Vergangenheit neu eingestellt, um in den kommenden Jahren die Ruhestandseintritte kompensieren zu können.

Gegenwärtig sind die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt mit 814 Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten laut Justizministerium insgesamt bedarfsgerecht ausgestattet.

Stellenausschreibung Präsident Oberlandesgericht Stellenausschreibung Präsident Landesarbeitsgericht Stellenausschreibung Präsident Landessozialgericht