Justizbeamte durchsuchen Hafträume in einem Revisionseinsatz in der Jugendanstalt (JA) Raßnitz. Foto: Jan Woitas/dpa

In einem Teil der Jugendanstalt in Raßnitz im Saalekreis sind die Haftzellen einiger Straftäter kontrolliert worden. Die Einsätze des Sicherheits- und Revisionsdienstes (BSRD) seien in den Haftanstalten Sachsen-Anhalts üblich, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag. Ziel sei es verbotene Gegenstände wie Waffen oder Speichermedien sowie Alkohol und Drogen zu finden. Der BSRD übernimmt solche groß aufgezogenen Aktionen für Sachsen-Anhalt.

Insgesamt wurden am Dienstag 19 Hafträume von 21 Häftlingen durchsucht. Dabei wurde unter anderem ein winziger USB-Stick gefunden. Solche Speichermedien sind in den Gefängnissen grundsätzlich verboten. Oft befände sich darauf Musik, die «sicher auch den Verfassungsschutz interessieren würde», hieß es. Auch pornografisches Material werde darauf häufig entdeckt. Außerdem wurde ein sogenannter «Weinansatz» entdeckt. Da in der Einrichtung ein striktes Alkoholverbot herrsche, setzten einige Häftlinge ihren eigenen Alkohol an, erklärte der Leiter der Einheit.

Handy- und Drogenschmuggel sowie Körperverletzungen sind in Sachsen-Anhalts Gefängnissen nach wie vor ein Problem - auch wenn die Fälle in allen Bereichen zurückgegangen sind. Im vergangenen Jahr sind 74 Mobiltelefone sichergestellt worden, wie das Justizministerium in Magdeburg kürzlich mitteilte. Im Vorjahr waren es 96 Handys.

Außerdem sind im Jahr 2021 in 73 Fällen Drogen sichergestellt worden. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Cannabis sowie Amphetamine. Die Gesamtmenge beläuft sich den Angaben zufolge auf 385 Gramm. Die sichergestellte Menge liegt damit deutlich unter der im Vorjahr (702 Gramm).