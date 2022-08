Vor Sachsen-Anhalts Energiegipfel an diesem Dienstag hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Zusammenstehen aufgerufen. "Zuerst muss eine klare Geschlossenheit unserer Gesellschaft dokumentiert werden. Wenn ich sehe, dass einzelne Parteien aufrufen, auf die Straße zu gehen und dort Kämpfe auszufechten, dann erinnert mich das an die Weimarer Republik. Das kann ja nicht sein", sagte der CDU-Politiker am Morgen beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Man müsse angesichts der internationalen Herausforderungen zusammenstehen. Die Gesellschaft müsse stabil bleiben und die Demokratie dürfe nicht gefährdet werden.