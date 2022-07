Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Torhüter Dominik Reimann vorzeitig verlängert. Das teilte der Club am Mittwoch mit, ohne nähere Angaben zur Länge des Kontraktes zu machen. Der 25-Jährige, der im Vorjahr von Holstein Kiel zu den Elbestädtern gewechselt war, absolvierte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 37 Partien und hatte einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg des Clubs. «Er hat in der vergangenen Saison sehr gute Leistungen gebracht. Dominik ist ein Spieler, der noch sehr viel Potenzial hat und dem Team auf und neben dem Rasen hilft», sagte Cheftrainer Christian Titz.