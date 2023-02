Nach zweijähriger Pause starten in Köthen und Halle die Rosenmontagsumzüge mit Tausenden Narren. In Köthen war Schirmherr Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor Beginn des Umzugs zum Empfang der Karnevalisten dabei. "Wir fühlen uns sehr geehrt, das ist eine Wertschätzung der teilnehmenden Vereine und eine symbolische Geste für den Karneval in Sachsen-Anhalt", sagte KuKaKö-Senatspräsident Ronald Mormann. In Halle hieß es "Mr sinn widder da!" (Wir sind wieder da!) "Im Zug laufen rund 1500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit", sagte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Verein (HSKV), Ingo Küßner.