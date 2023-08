Sachsen-Anhalt will Mitte September einen großen Probealarm auslösen. "Auch das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich in diesem Jahr wieder am bundesweiten Warntag", teilte das Innenministerium am Montag mit. Die Probewarnung soll demnach am 14. September um 11 Uhr beginnen. Dabei werden unterschiedliche "Warnmultiplikatoren und Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps" getestet. Auch die Warnung mittels "Cell-Broadcast" wird erneut geprobt. Dabei wird eine Testnachricht über die Mobilfunknetze an Handys und Smartphones übermittelt.