Den Absturz auf den letzten Platz verhindert, aber den erhofften Befreiungsschlag verpasst: Der Hallesche FC kam am Montag vor 6712 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion im Kellerduell der 3. Fußball-Liga gegen das bisherige Schlusslicht Borussia Dortmund II nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und konnte damit zum vierten Mal in Folge nicht gewinnen. Der Punkt hat keinem geholfen. Beide Vereine bleiben in der Abstiegszone.