Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten bis zu sechsjährigen Kinder hat sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen auf einem niedrigen Niveau eingependelt. In den Sommermonaten Juni, Juli und August wurden wöchentlich stets zwischen 100 und 350 Fälle erfasst, wie das Landesamt für Verbraucherschutz auf Anfrage mitteilte. Der höchste Wert in dieser Zeit wurde in der 29. Kalenderwoche im Juli registriert (346).