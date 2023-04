Die Anhaltische Landessynode hat ein Gesetz zu einer grundlegenden Strukturreform beschlossen. Die Evangelische Landeskirche Anhalts teilte am Samstag mit, sie führe ihre Gemeinden bis zum Jahr 2030 in größeren Verbünden zusammen und passe die Anzahl ihrer Pfarrämter diesem neuen Zuschnitt an. Die Landessynode habe bei ihrer Frühjahrstagung in Dessau einstimmig ein Kirchengesetz beschlossen, das den Übergang und die künftige Struktur regele. Es habe "intensive Debatten" gegeben, etwa über die Personalausstattung, Aufgabenbereiche und Weisungsbefugnisse.