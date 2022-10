Im Magdeburger Dom ist am Sonntag während einer Feierstunde die neue Glocke "Amemus" präsentiert und ausgestellt worden. Der sechs Tonnen schwere Klangkörper soll bald als vierte Glocke das Nordturmgeläut vervollständigen, teilte der Verein Domglocken Magdeburg mit. Die Glocke war am 2. September in Neunkirchen in Baden-Württemberg gegossen worden. Es war laut Verein nach 320 Jahren der erste Glockenguss für den Dom. Das sei der "nächste Meilenstein" auf dem Weg zu einem Geläut mit zwölf Glocken, hieß es.