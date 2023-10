Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz. Foto

Nach über 80 Jahren werden mehrere sakrale Gegenstände aus der Anhaltischen Kirche zurück an ihren Ursprungsort in Litauen gebracht. Sie seien zuletzt in der 2021 entwidmeten Friedenskirche Wolfen-Nord genutzt worden, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilte. Es handelt sich demnach um einen Abendmahlskelch, eine Taufkanne, eine Taufschale und eine Oblatendose.

Nach über 80 Jahren werden mehrere sakrale Gegenstände aus der Anhaltischen Kirche zurück an ihren Ursprungsort in Litauen gebracht. Sie seien zuletzt in der 2021 entwidmeten Friedenskirche Wolfen-Nord genutzt worden, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilte. Es handelt sich demnach um einen Abendmahlskelch, eine Taufkanne, eine Taufschale und eine Oblatendose.

In den kommenden Tagen sollen Vertreterinnen und Vertreter der Christusgemeinde Bobbau/Wolfen-Nord die sakralen Gegenstände in den litauischen Ort Virbalis bringen. Dort ist ein Gottesdienst mit der Übergabe geplant.

Die Gegenstände waren den Angaben der Kirche zufolge in den Jahren 1939/40 von der Familie des Mesners der damals deutschen Gemeinde in Virbalis (Werballen/Litauen) nach Retzau bei Raguhn gebracht worden. Sie seien ab den 1980er Jahren innerhalb der Region in der Friedenskirche Wolfen-Nord genutzt worden. Die Kirchengemeinde habe die sogenannten und vielfach verwendeten Abendmahlsgeräte aufarbeiten lassen, hieß es.