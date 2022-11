Mit einem Gottesdienst im Magdeburger Dom hat am Sonntag die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begonnen. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wollen die Kirchenparlamentarier ausführlich über ihre Haltung zu Waffenlieferungen und Pazifismus diskutieren. "Es geht um Frieden und Gerechtigkeit und nichts Geringeres", sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer. Er ist auch Friedensbeauftragter der EKD.