133 Namensträger der Stifterfiguren des Naumburger Doms sind am Wochenende in Naumburg zusammengekommen - darunter 121 Utas. Zudem hätten drei Ekkehards, drei Dietmars, zwei Herrmans und vier Gerburgs den Weg in die Domstadt auf sich genommen, teilten die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg mit. Das dreitägige Uta-Treffen lief vom Freitag bis Sonntag. Unter dem Motto «Uta prickelnd anders» standen zahlreiche Führungen, Workshops, Theater und Weinverkostungen auf dem Programm.