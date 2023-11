Die Evangelische Landeskirche Anhalts will nach der gescheiterten Wahl eines Nachfolgers für den Kirchenpräsidenten Joachim Liebig im kommenden März einen zweiten Anlauf unternehmen. Das wurde am Freitagabend in einer geschlossenen Sitzung bei der Herbstsynode in Bernburg beschlossen, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte. Der Wahlausschuss sei mit der Vorbereitung der Wahl beauftragt worden. Diese solle am 15./16. März 2024 stattfinden. Neue Kandidierende sollen gesucht werden.