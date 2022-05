In einem bundesweiten Umweltvergleich der Dienstwagen der Landesregierungen schneidet Sachsen-Anhalt mäßig ab. Die Regierung in Magdeburg komme auf einen realen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 226 Gramm pro Kilometer, teilte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Donnerstag mit. Damit belegt das Bundesland den achten Platz im Länderranking. Im vergangenen Jahr lag das Kabinett aus Sachsen-Anhalt noch auf Platz sieben - bei gleichem Ausstoß. Die beste Bilanz bekam in diesem Jahr erneut der Berliner Senat mit 173 Gramm CO2 pro Kilometer bescheinigt, Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen mit 279 Gramm.