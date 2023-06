Klimaaktivisten haben am Montag in Halle den Verkehr gestört. Nach eigenen Angaben unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation am Morgen mit einer Sitzblockade den Verkehr auf der Paracelsusstraße, Ecke Dessauer Straße. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen auf der Straße säßen. Polizisten waren demnach vor Ort und leiteten den Verkehr ab.