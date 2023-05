Die Hörsaalbesetzung auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg soll am Sonntag enden. Wie die Uni am Sonntag mitteilte, könnten ab Montag wieder regulär Lehrveranstaltungen im Hörsaal 1 in Präsenz stattfinden. "Wir haben die Zusage des Aktionsbündnisses, dass der Hörsaal bis heute 18 Uhr geräumt sein wird", sagte eine Uni-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.