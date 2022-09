Das Magdeburger Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen präsentiert zeitgenössische Kunst in romanischer und gotischer Architektur. Nun sind umfangreiche Sanierungsarbeiten abgeschlossen.

Das Magdeburger Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen ist fertig saniert und hat künftig mehr Platz für die Präsentation seiner Sammlung. Im Zuge der umfangreicher Sanierungsarbeiten entstand ein Anbau über dem Nordflügel, wie das Museum mitteilte. Zudem ist die mittelalterliche Klosterkirche fertig saniert. Am kommenden Samstag ist ein Eröffnungsfest im sanierten und erweiterten Museum mit Musik, Tanz und Führungen geplant. Seit 2005 wurden den Angaben zufolge etwa 16,5 Millionen Euro in den ehemaligen Klosterbau investiert, der als Kunstmuseum genutzt wird. Es handelt sich um das älteste erhaltene Gebäude in der Landeshauptstadt.

Große Fenster öffnen den Blick aus dem neuen, angebauten Ausstellungsraum in die Stadt und ermöglichen, die Kunst in den lichtdurchfluteten Räumen in Szene zu setzten, wie es hieß. Die Ausstellungsfläche biete Platz, das Ergebnis der Sammeltätigkeit der letzten 20 Jahre zu präsentierten. Dabei handele es sich vor allem um Werke internationaler Gegenwartskunst der Malerei und Fotografie. Damit vervollständige sich der chronologische Rundgang durch die Sammlung, der sich nun über vier Etagen, von der Antike bis in die Gegenwart erstrecke.

Zugleich wurde der komplette Innenraum der romanischen Klosterkirche saniert. Romanische und gotische Steinflächen und schmückende Details aus der Zeit um 1068 und 1240 seien instand gesetzt worden. Das 1945 durch einen Bombentreffer zerstörte Kreuzrippengewölbe im Chor der Klosterkirche wurde wiedererrichtet. Der Fußboden wurde in der Optik des mittelalterlichen Kalkestrichs erneuert. Heizung, Brandmeldeanlage und Elektrotechnik wurden modernisiert.

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen ist hervorgegangen aus der Nationalen Sammlung Kleinplastik der DDR. Heute steht Kunst ab 1945 im Fokus, Installationen und Objekte finden ebenso Platz wie Videos, Fotografien, Grafik und Malerei.

