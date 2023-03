Bei der Oberbürgermeisterwahl in Zeitz (Burgenlandkreis) hat sich der amtierende OB Christian Thieme (CDU) durchgesetzt. Er erhielt am Sonntag 57,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte. Vier weitere Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Andreas Huke (parteilos) mit 16,2 Prozent. In der Stadt Zeitz leben aktuell etwa 28.000 Einwohner, 23.500 sind wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadtverwaltung bei 39,9 Prozent.