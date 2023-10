Bei der Jugendgewaltkriminalität in Halle sind seit Herbst 2021 in mehr als 900 Fällen Kinder unter 14 Jahren beteiligt gewesen. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Andreas Silbersack (FDP) hervor. "Es ist kaum zu glauben, wie hoch die kriminelle Energie bereits bei Kindern ist", erklärte der Fraktionschef der Liberalen am Mittwoch.