Die Erwartungen der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt haben sich im dritten Quartal deutlich verschlechtert. "Die Stimmung ist so schlecht wie nie", sagte Klaus Olbricht, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Magdeburg, am Mittwoch. Der Geschäftsklimaindex sei auf einem historischen Tiefstand. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie der anhaltende Fachkräftemangel bereiteten den Unternehmen die größten Sorgen.