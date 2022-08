Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Foto

Der Anstieg der Industrieumsätze in Sachsen-Anhalt setzt sich fort. Im zweiten Quartal erwirtschafteten die 623 Betriebe der Branche einen Gesamtumsatz von 14 Milliarden Euro und damit 45,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Im ersten Quartal habe das Plus bei 39 Prozent gelegen. Der Grund seien weiter steigende Preise, hieß es.

Den Angaben zufolge lagen die Inlandsumsätze von April bis Juni bei 9,3 Milliarden Euro (plus 46 Prozent) und die Umsätze mit dem Ausland bei 4,8 Milliarden Euro (plus 45,7 Prozent). In die Statistik fließen laut Mitteilung die Umsätze von Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden ein. Die Zahl der dort arbeitenden Menschen erhöhte sich demnach im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent auf rund 108 000.

