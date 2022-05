Das Bauhauptgewerbe in Sachsen-Anhalt hat im ersten Quartal ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Die Betriebe erwirtschafteten zwischen Januar und März Einnahmen von 458,8 Millionen Euro, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Damit sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 78,9 Millionen Euro beziehungsweise 20,8 Prozent gestiegen. Die Umsätze im Wohnungsbau hätten um 28,5 Prozent, die im gewerblichen Bau um 8 Prozent und die im öffentlichen und Straßenbau um 34,9 Prozent zugelegt.