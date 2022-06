Das zulassungspflichtige Handwerk in Sachsen-Anhalt hat in den ersten drei Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Umsätze eingefahren. Um 15,2 Prozent stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Erlöse, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Besonders im Bauhauptgewerbe stieg das Umsatzvolumen unter anderem durch einen milderen Winter um 26 Prozent. Bei den Handwerken für den privaten Bedarf wuchs der Umsatz um 44,1 Prozent. Die Friseure dominierten in der Statistik mit einem Umsatzplus von knapp 70 Prozent. Hier spielten laut Statistikbehörde auch Nachholeffekte durch die Corona-Pandemie eine Rolle.