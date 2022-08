Die Baubetriebe in Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das waren rund 113 Millionen Euro oder 11,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Den Angaben zufolge lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in allen Sparten der Baubranche deutlich über dem Vorjahreswert.