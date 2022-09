Die Feuerwehr und der Landrat des Harzes haben dringend bessere Konzepte zur Bekämpfung von Bränden in Sachsen-Anhalt gefordert. Der Chef der Landesfeuerwehr, Kai-Uwe Lohse, und Landrat Thomas Balcerowski (CDU) sprachen am Montag von Versäumnissen, die es schleunigst zu beheben gelte. Der Großbrand im Harz vor etwa einer Woche habe erneut die Schwächen bei der Bekämpfung von Feuern offengelegt.

Die Feuerwehr und der Landrat des Harzes haben dringend bessere Konzepte zur Bekämpfung von Bränden in Sachsen-Anhalt gefordert. Der Chef der Landesfeuerwehr, Kai-Uwe Lohse, und Landrat Thomas Balcerowski (CDU) sprachen am Montag von Versäumnissen, die es schleunigst zu beheben gelte. Der Großbrand im Harz vor etwa einer Woche habe erneut die Schwächen bei der Bekämpfung von Feuern offengelegt.

Der Chef der Landesfeuerwehr stellte am Montag mehrere Forderungen vor: So müssten Schneisen und befahrbare Wege in brandgefährdeten Gebieten angelegt werden. Auch das frühe Erkennen von Bränden mit Kameras und Sensoren müsse verbessert werden. Zudem sei die Versorgung mit Löschwasser teilweise desolat. Er könne nicht verstehen, warum so wenig getan wurde in den vergangenen Jahren, sagte Lohse. "Wir stehen hier auf der Stelle."

Vergangene Woche waren am Brocken etwa 160 Hektar Wald abgebrannt. Die Brandbekämpfung mit mehr als 1800 Einsatzkräften dauerte mehr als eine Woche. Insgesamt waren elf Löschhubschrauber, zwei Löschflugzeuge und zwei Drohnen beteiligt. Drei Millionen Liter Wasser wurden laut Lohse pro Tag verbraucht. Die Kosten hätten bei etwa 800.000 Euro pro Tag gelegen.