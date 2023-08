Dem Komponisten, Organisten und Dirigenten Max Reger (1873-1916) widmet die Stadt Merseburg ihre diesjährigen Orgeltage. Die 53. Ausgabe der besonderen Festtage startet am Mittwoch mit einem Konzert an der Ladegast-Orgel, die offizielle Eröffnung soll am 9. September mit einem Konzert im Merseburger Dom gefeiert werden. Das Motto der Orgeltage lautet "AppetitAnReger", bis 17. September dreht sich anlässlich seines 150. Geburtstages alles um den Musikschaffenden. Auf dem Programm stehen nach Angaben der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg verschiedene Konzerte, auch mit Werken von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Gottlob Töpfer und anderen.

Die Orgeltage in Merseburg wurden 1994 eigenen Angaben zufolge vom Verein Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes übernommen. Ihm gelang es auch, die Ladegast-Orgel zwischen 2002 und 2004 restaurieren zu lassen. Sie wurde vom Orgelbauer Friedrich Ladegast (1818-1905) erbaut und gehört laut Verein mit ihren 5687 Pfeifen zu den "größten und klangschönsten romantischen Orgeln in ganz Deutschland".

Orgelmusik und Orgelbau sind seit 2017 durch die Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. 2021 kürten die Landesmusikräte die Orgel zum Instrument des Jahres.

Programm Merseburger Orgeltage 2023