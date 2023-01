Die DAK-Gesundheit hat 2022 in Sachsen-Anhalt einen Höchstwert bei den Krankschreibungen erwerbstätiger Versicherter registriert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Krankenstand um 1,5 Punkte auf 6,8 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit Beginn der Analysen vor 25 Jahren, wie die Krankenkasse mitteilte. Somit seien an jedem Tag des Jahres 68 von 1000 Beschäftigte krankgeschrieben gewesen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern hätten Unternehmen und Arbeitgeber noch mehr Arbeitsausfall verkraften müssen. Der Bundesschnitt liege bei 5,5 Prozent.