Die Zahl der Krankenhausbehandlungen aufgrund von Diabetes ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Der Anteil der Patienten mit der Hauptdiagnose Diabetes mellitus sei seit 2010 um knapp ein Viertel von 411 auf 311 Betroffene je 100.000 Einwohner im Jahr 2020 gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. 2020 wurden laut Statistik knapp 6800 Menschen aus Sachsen-Anhalt in deutschen Krankenhäusern mit dieser Diagnose behandelt. Dies entsprach einem Anteil von 1,3 Prozent aller Behandlungen im Krankenhaus.