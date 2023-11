Das angesetzte Kreisoberliga-Punktspiel des Fußball-Vereins DSG Eintracht Gladau gegen die SG Güsen/Parey II ist am Samstag nicht angepfiffen worden. "Die Begegnung wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt", sagte der Pressesprecher des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), Robert Kegler, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der wegen Vorwürfen rechtsextremer Unterwanderung und Gewaltvorfällen am 8. November vom Spielbetrieb ausgeschlossene Verein sollte nun wieder unter strengen Auflagen am Spielbetrieb teilnehmen, nachdem das Verbandsgericht des Landesverbandes dem Eilantrag des Vereins am vergangenen Mittwoch stattgegeben hat.