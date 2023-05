In Zeitz (Burgenlandkreis) hat ein 13-Jähriger am Freitagabend einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" auf eine Autofahrerin gerichtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei die Frau geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei stellten bei dem Jungen später eine Softairwaffe sicher.