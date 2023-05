Im Halberstädter Ortsteil Ströbeck wurden am Freitag 46 Wechselrichter eines Solarparks gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand der Betreiberfirma ein Sachschaden in Höhe von rund 140.000 Euro. Das Polizeirevier Harz sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Ein Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt.