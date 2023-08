Ein angeblich ehrlicher Finder hat sich in der Innenstadt von Dessau als doch nicht ganz so ehrlich herausgestellt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übergab ein Mann der Polizei am späten Freitagnachmittag zwei mutmaßliche Fundsachen. Bei der Überprüfung der Identität wurde festgestellt, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl bestand.