Unbekannte sind in ein leerstehendes Haus in Halle-Trotha eingebrochen und haben einen Schaden von 170.000 Euro verursacht. Sie entwendeten sämtliche Stromkabel, Heizungen und Wasserrohre, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dazu öffneten die Täter großflächig Wände und Decken. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von 70.000 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Einbruchsdiebstahl wurde am Montagnachmittag bekannt.