An der Elbpromenade in Magdeburg haben Diebe eine Bronzeskulptur zersägt und gestohlen. "Die Zerstörung und der Diebstahl eines Teils der Skulptur ist ein unwiederbringlicher Verlust für die Landeshauptstadt Magdeburg, da die Bronzeskulptur für immer verloren ist", teilte eine Stadtsprecherin am Freitag mit. Zuerst hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet. Es gebe kein Gipsmodell des Kunstwerks mehr, so die Stadt weiter. Die Bildhauerin ist bereits verstorben.

Die Bronzeskulptur "Spielende Mädchen" wurde 1974 errichtet und ist Teil mehrerer Skulpturen, die sich in einem Park am Elberadweg in Magdeburg befinden. Das reine Anlagevermögen beziffert die Stadt auf 6135,50 Euro, ausgehend vom ursprünglichen Anschaffungswert in Ostmark. Der ideelle Schaden sei jedoch nicht zu beziffern.

Die Diebe hatten die Füße und eine Hand eines der Mädchen abgesägt. Anfang des Monats wurde in Dessau-Roßlau bereits ein Bronzekopf von Rosa Luxemburg gewaltsam von einem Sockel abgetrennt. Es handele sich bei dieser Deliktform jedoch nicht um ein zunehmendes Problem, so die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

