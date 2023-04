Eine Frau aus Güsen (Landkreis Jerichower Land) ist am Wochenende beim versuchten Verkauf ihres Smartphones auf Internetbetrüger hereingefallen. Dabei hat sie rund 600 Euro verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hatte das Handy auf einer Onlinehandelsplattform eingestellt und wurde von einem vermeintlichen Interessenten kontaktiert. Laut Polizei bat dieser darum, den Verkauf über eine "sichere Bezahlfunktion" abzuwickeln und gab an, dazu die E-Mail-Adresse der Frau zu benötigen.