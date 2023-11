In einem Windpark im nördlichen Harzvorland haben Diebe einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Sie drangen in ein Windrad ein und stahlen dort Kupferkabel, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Dadurch sei der Aufzug im Inneren der Windkraftanlage erheblich beschädigt worden. Die Polizei bezifferte den Schaden auf ungefähr 330.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zum Freitag. Die Kriminalpolizei ermittelt.