Kriminalität Mehr Fahrzeuge in Sachsen-Anhalt in Brand gesetzt

Etwa jeden zweiten Tag wird statistisch betrachtet in Sachsen-Anhalt ein Fahrzeug vorsätzlich angezündet. Bei nur sehr wenigen Taten liegt eine politische Motivation zugrunde.

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 170 Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Das sind etwas mehr als im Vorjahr, 2021 waren es 152. Die meisten Fahrzeuge brannten in Halle (39). Es folgten der Salzlandkreis (32) und der Landkreis (23) Harz. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne) hervor.

Die Aufklärungsquote bei vorsätzlichen Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen lag im Jahr 2022 ähnlich wie im Vorjahr bei rund 23 Prozent. Die Zahl der Brandstiftungen, bei denen eine politische Motivation ermittelt wude, ist verhältnismäßig gering. 2022 wurden insgesamt sieben Fälle erfasst - in fünf Fällen wurden die Taten Linksextremismus zugeordnet, einmal Rechtsextremismus. Ein Ereignis konnte nicht zugeordnet werden. Fünf dieser Taten fanden in Halle statt, je eine in Magdeburg und im Saalekreis.

"Anders als öffentlich oft vermutet, geht nur ein sehr geringer Teil von Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen auf politisch motivierte Kriminalität zurück", sagte Striegel der Deutschen Presse-Agentur. "Bei der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um Allgemeinkriminalität. Es ist den Geschädigten zu wünschen, dass die polizeiliche Aufklärungsquote auch in diesem Deliktfeld steigt."

