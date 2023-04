Gut drei Wochen nachdem in Magdeburg ein 28-Jähriger bei einem Streit schwer verletzt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die kriminalistische Spurenauswertung und zahlreiche Zeugenvernehmungen hätten die Beamten zu einem 38-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Freitag in Magdeburg mit. Das Amtsgericht habe bereits am 28. März Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Gut drei Wochen nachdem in Magdeburg ein 28-Jähriger bei einem Streit schwer verletzt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die kriminalistische Spurenauswertung und zahlreiche Zeugenvernehmungen hätten die Beamten zu einem 38-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Freitag in Magdeburg mit. Das Amtsgericht habe bereits am 28. März Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Nach dem Beschuldigten wurde intensiv gefahndet, am Freitag wurde er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Dem 28-Jährigen waren bei der Tat am 22. März am Hasselbachplatz potenziell lebensgefährliche Verletzungen zugefügt worden, wie die Polizei kurz danach mitgeteilt hatte.