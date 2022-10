Unbekannte haben aus einem Einkaufsmarkt für Tierbedarf in Quedlinburg (Landkreis Harz) Waren im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden mehrere Säcke mit Tierfutter entwendet. Auch zehn sogenannte Hundepools sowie mehrere Katzentoiletten nahmen die Täter mit. Die Polizei geht davon aus, dass in den Einkaufsmarkt am zurückliegenden Wochenende eingebrochen wurde.