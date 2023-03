Weil ein Mann in seinem Auto an der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg (Saalekreis) nicht ansprechbar war, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Samstagabend sein Auto geöffnet. Der 33-Jährige habe zuvor seine 44 Jahre alte Beifahrerin ausgesperrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte fanden den Angaben zufolge Drogen im Wagen. Deshalb werde nun geprüft, ob der Mann berauscht war. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, wie es hieß.