Zwei unbekannte junge Männer haben einen Einkaufsmarkt in Halle-Trotha überfallen. Sie entwendeten am Mittwochabend gewaltsam die Kassenschublade, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Angestellte im Alter von 23 und 27 Jahren bemerkten die Männer und versuchten, den räuberischen Diebstahl zu verhindern. Dabei stießen die Männer eine der Angestellten beiseite und traten die andere. In der Kassenschublade befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten.