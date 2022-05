Nach einem Angriff eines Straßenbahnfahrers auf einen Fahrgast in Halle will die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mögliche Schritte gegen den Mann ausloten. «Zur Zeit wird der Sachverhalt ausgewertet und es werden alle Konsequenzen geprüft», teilte eine Sprecherin der Havag am Dienstag mit. Die Havag dulde «auf keinen Fall solch ein Verhalten einer ihrer Mitarbeitenden».

Nach einem Angriff eines Straßenbahnfahrers auf einen Fahrgast in Halle will die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mögliche Schritte gegen den Mann ausloten. «Zur Zeit wird der Sachverhalt ausgewertet und es werden alle Konsequenzen geprüft», teilte eine Sprecherin der Havag am Dienstag mit. Die Havag dulde «auf keinen Fall solch ein Verhalten einer ihrer Mitarbeitenden».

Der Tramfahrer soll am Sonntag einen jugendlichen Fahrgast mehrfach tätlich in der Bahn angegriffen haben. Ein entsprechendes Video wurde der Polizei zugespielt, die ihrerseits nun wegen Körperverletzung gegen den Mann ermittelt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Tramfahrer nach einem anfänglich verbalen Streit mit dem Fahrgast in Richtung dessen Gesichtes schlägt. Kurz darauf greift er den am Boden liegenden Jugendlichen immer wieder an.